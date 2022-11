Colliers vermittelt 1.400 m² am Stuttgarter Büromarkt

Colliers hat in den vergangenen Monaten des Jahres 2022 am Standort Stuttgart knapp 1.400 m² Bürofläche vermietet. Die Abschlüsse verteilen sich über das gesamte Marktgebiet und betrafen sowohl Bestands- als auch Neubauflächen.

.

Im Teilmarkt Innenstadt in der Reinsburgstraße 96a hat die Digiraster GmbH & Co. KG ca. 870 m² Büro- und Produktionsfläche angemietet. Das Unternehmen ist auf Dienstleistungen rund um die Leiterplatte spezialisiert, wobei der Fokus insbesondere auf der Prototypen- und Kleinserienproduktion liegt. Vermieter ist eine Privatperson. Colliers beriet auf Vermieterseite, mieterseitig war Tenne Immoservice UG tätig.



Ebenfalls hat Colliers im Alleinauftrag einen Mietvertrag für das Erdgeschoss im Neubauprojekt „L52“ in der Leitzstraße 52 in Stuttgart-Feuerbach vermittelt. Hier mietet die Regionaldirektion der ÖRAG Rechtsschutzversicherung ca. 163 m² Bürofläche an. Vermieter des L52 ist ein Joint Venture aus Merkur Development Holding GmbH, OSWA Planen und Bauen und Avonia Real Estate.



Auch in der Stuttgarter City konnten kürzlich Flächen vermittelt werden. Hier mietet die Stein und Partner Projektmanagement Beratende Ingenieure PartGmbB im „City Plaza“ am Rotebühlplatz 21 eine ca. 331 m² große neue Bürofläche an. Stein und Partner Projektmanagement bietet alle Leistungen im Bereich Projektmanagement, Projektsteuerung und Projektleitung an und ist in Deutschland an Standorten in München, Berlin, Stuttgart und Dresden vertreten. Colliers hat im Alleinauftrag vom Vormieter Unilever den Nachmieter Stein und Partner Projektmanagement vermittelt. Das Gebäude wurde 2017 von der Zurich Gruppe erworben [wir berichteten].