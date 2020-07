Colliers verliert vier Spitzenkräfte

Colliers CEO CEO Matthias Leube verliert vier Spitzenkräfte und hat in diesem Zuge die Umstrukturierung des Management Boards angekündigt, um sich für die digitalisierte Zukunft besser aufzustellen. Neben Chief Financial Officer Martin Klöble, der 2021 in den Ruhestand geht, haben sich Julius Bender, Chief Operating Officer (COO), Wolfgang Speer, Head of Office & Occupier Services sowie Peter Kunz, Head of Industrial & Logistics dazu entschieden ihre Verträge nicht zu verlängern.

.

„Die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft befindet sich noch immer am Anfang einer großen Transformation. Mit ihr werden sich auch viele weitere Prozesse unseres Geschäfts ändern. Um diese Veränderung weiter mit voller Kraft aktiv zu gestalten und perspektivisch unser Dienstleistungsangebot für Kunden gezielt auszubauen, haben wir die Position eines Chief Transformation Officers auf der obersten Führungsebene in Deutschland etabliert“, so Matthias Leube.



Als Nachfolger für die Position von CFO Martin Klöble startet ab Oktober Sebastian Martin (40), der zuletzt als CFO von Euro Cargo Rail S.A.S., einem französischen Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, tätig war.



Bei den anderen drei Positionen wird es teilweise keine Nachfolger geben. Die Aufgaben werden im Unternehmen umverteilt. Die Aufgaben der bisherigen COO-Position von Julius Bender werden künftig auf die neu geschaffene Position des Chief Transformation Officer (CTO) verlagert. Damit wird der Ausbau der Digitalisierung weiter vorangetrieben, um damit Qualität und Service zu Gunsten der Kunden weiter zu verbessern. Die Besetzung des CTO auf C-Level Ebene gibt Colliers in Kürze bekannt.



Auch die Funktion von Wolfgang Speer wird strategisch auf drei gesonderte Leiter der Bereiche Architecture & Workplace Consulting, Office Leasing und Occupier Services verteilt.



Mit dem Ziel, businessrelevante Themen noch schneller umzusetzen, will Colliers International nicht nur Funktionen neu zuordnen, sondern erweitert auch sein Executive Leadership Team. Das Management Board wird ergänzt um die Bereiche Marketing & Communication, Legal & Compliance sowie den Bereich Human Resources/ Learning & Development. HR/L&D wird ab 1. Oktober von Hildegard Gütlich (55) geführt, die neu von Air France KLM zu Colliers wechselt.