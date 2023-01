Colliers strukturiert Portfolio Investment Team neu

Unter der Leitung von Christian Kadel, Head of Capital Markets Germany, hat Colliers sein zentrales deutsches Portfolio Investment Team neu besetzt. Der Bereich wurde seit dem Wechsel von Monica Popescu, der ehemaligen Head of Portfolio Investment & Advisory, zu Henley Investments [wir berichteten], interimsweise von Christian Kadel verantwortet.

Dr. Dominique Pfrang MRICS und Daniel Hasbani LL.M. sind gemeinsam von der Stifel Europe Bank AG zum Immobilienberater gewechselt und haben ihre neuen Positionen zum 1. Januar am Standort Frankfurt übernommen. In enger Zusammenarbeit mit den regionalen Standorten werden Pfrang und Hasbani die Akquise und Umsetzung von komplexen Portfoliotransaktionen verantworten und zentral steuern.



Dr. Dominique Pfrang MRICS startet als Managing Director. Bei der Stifel Europe Bank AG war er in führender Position im Bereich Real Estate M&A und Corporate Finance tätig. Zuvor leitete er das Frankfurter Real Estate M&A Team von PwC und war in verschiedenen Funktionen für EY Real Estate tätig. Pfrang ist Mitglied der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung (gif), der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) und Dozent für Immobilienportfolio-Analyse und -Management an der IREBS Immobilienakademie.



Daniel Hasbani LL.M. steigt als Asscociate Director bei Colliers ein. Bei der Stifel Europe Bank AG war er gemeinsam mit Pfrang im Bereich Real Estate M&A und Corporate Finance tätig. In seiner vorherigen Position bei PwC begleitete er Immobilien- und Unternehmenstransaktionen sowie Kapitalbeschaffungen auf Unternehmens-, Fonds- und Projektebene. Zuvor beschäftigte er sich bei zwei Investment-Boutiquen mit Unternehmensverkäufen und Kapitalerhöhungen.



„Mit Dominique Pfrang und Daniel Hasbani in zentral steuernder und beratender Funktion können wir Portfoliotransaktionen nationaler und internationaler Investoren auf dem deutschen Markt noch besser anbahnen und begleiten. Das Markt- und Objektwissen unserer Teams vor Ort bildet weiterhin die Basis unserer Beratung, aber durch die zentrale Steuerung von Portfoliodeals können wir im Rahmen komplexer Investitionsvorhaben wertvolle Effizienzen für unsere Kunden heben“, sagt Christian Kadel, Head of Capital Markets Germany bei Colliers.