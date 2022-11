Colliers mit Sechsfachvermittlung in Stuttgart

Colliers hat am Standort Stuttgart knapp 1.800 m² Bürofläche vermittelt. Die Abschlüsse verteilen sich über das gesamte Marktgebiet und fanden sowohl in Bestands- als auch Neubauflächen im kleinen und mittleren Flächensegment statt.

Rund 180 m² Bürofläche mietet die im Bereich der Unternehmensberatung tätige MEC Management Consulting GmbH am Stuttgarter City-Ring. Das Maklerhaus vermittelte die Flächen im Alleinauftrag.



Ebenfalls im Teilmarkt City mietet in der Königstraße 42 die Drtv.agency GmbH neue Büroflächen an. Die zur Gesellschaft gehörende Primex Holding findet auf ca. 113 m² neue Räumlichkeiten, die Medienagentur der Drtv.agency GmbH mietet auf ca. 267 m² Fläche an. Vermieter des Objektes in der Stuttgarter 1A-Lage ist eine Privatperson.



In Stuttgart-Filderstadt fand zudem die Yazaki Europe Limited im „Airport Business Center 1“ in der Gottlieb-Manz-Straße 10-12 auf ca. 450 m² neue Büroflächen. Das Unternehmen ist ein weltweit operierender Automobilzulieferer aus Japan und der weltweit größte Hersteller von Kabelbäumen. Vermieter der Immobilie ist die Hermann und Ursula Manz Familienstiftung. Colliers vermittelte im Zuge eines Alleinsuchauftrages.



Darüber hinaus wurden zwei Anmietungen im Teilmarkt Stuttgart-Innenstadt begleitet: Die Carl-Zeiss-Stiftung mietet ca. 587 m² im Bosch-Areal. Colliers beriet auf Mieterseite, vermieterseitig war Immoraum tätig. Im „Silberburg Carré“ fand zudem die SBG GmbH neue Flächen für ihr Verwaltungsbüro. Die bereits in ganz Süddeutschland tätige Verwaltung für Wohn- und Gewerbeimmobilien mietet in der Silberburgstraße 118-122 ca. 397 m² an. Vermieter des Objektes ist der von Deka Immobilien gemanagte Westinvest Interselect.