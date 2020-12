Colliers künftig mit Führungtrio in der Hansestadt unterwegs

Roland Schroers

Colliers International richtet sein Führungsteam am Standort Hamburg neu aus. Neben Regional Manager Sascha Hanekopf und Geschäftsführer Frank-D. Albers rückt Roland Schroers (49) neu in die Position des Head of Office Letting Hamburg auf. Er soll im Führungsteam dazu beitragen, strategisch und kulturell neue Akzente am Standort zu setzen.

Schroers ist bereits seit 2015 für Colliers am Standort Hamburg aktiv und war zuletzt als Senior Director Office Letting tätig. In seiner neuen Position tritt er die Nachfolge von Gordon Beracz an, der das Unternehmen Mitte 2021 verlassen wird. Hanekopf hat seine Position als Regional Manager Hamburg zum 1. Oktober 2020 angetreten. Mit diesem Schritt hatte der Immobiliendienstleister eine strategische Neuausrichtung des Führungsteams eingeleitet, die mit der Ernennung von Roland Schroers zum Head of Office Letting Hamburg abgeschlossen wird.



„Ich freue mich sehr auf die Impulse des neu aufgestellten Führungstrios in Hamburg. Unser Ziel ist es, Colliers International als ersten Ansprechpartner für gewerbliche Immobilieninvestments und Vermietungen zu positionieren. Mit dem erfahrenen Führungsteam Sascha Hanekopf, Frank-D. Albers und Roland Schroers sind wir dafür gut aufgestellt“, sagt Matthias Leube, CEO von Colliers International in Deutschland.