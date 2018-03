Colliers International verstärkt sein Retail-Team in Nordrhein-Westfalen mit Marcel Brucker (42), der als neuer Senior Consultant Retail Letting seit 1. März in Köln tätig ist. Brucker war zuvor bei Apeiron Restaurant & Retail Management als Head of Expansion für die Konzepte des Unternehmens t

Fotos: Colliers International



[…]