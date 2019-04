Colliers International holt Stephan Spermann ins Kölner Retail-Team

Stephan Spermann

© Colliers International

Colliers International verstärkt sein Retail-Team in Köln mit Stephan Spermann (30), der als neuer Senior Consultant Retail Letting seit dem 1. April in der Domstadt tätig ist. Spermann war zuvor als Berater bei Greif & Contzen sowie als Retail Consultant bei BNP Paribas in Köln tätig.

.

„Wir freuen uns sehr, in Köln weiter zu wachsen und werden mit Stephan Spermann einen ausgewiesenen Experten für die Kölner Einzelhandelsimmobilienvermietung in unserem Team haben“, erklärt Daniel Stallmach, Head of Retail Letting bei Colliers International in Nordrhein-Westfalen. Laut Herwig Lieb, Regional Manager NRW, zählt das Unternehmen mittlerweile rund 70 Mitarbeiter und möchte auch weiterhin expandieren.