Colliers verstärkt Frankfurter Capital Markets-Team mit Sebastian Stein

Sebastian Stein

© Colliers International

Colliers International verstärkt sein Capital Markets-Team in Frankfurt mit Sebastian Stein MRICS (34), der seit 1. Juli als neuer Associate Director tätig ist. Stein hat zuvor bei JLL in Frankfurt als Principal Consultant und Prokurist im Bereich Valuation & Transaction Advisory gearbeitet und war in dieser Funktion in den letzten Jahren für diverse deutschlandweite Mandate mit einem Volumen von über 2,5 Milliarden Euro beratend tätig. Seit 2014 ist er Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS).

