Colliers International hat rund 320 m² Bürofläche in der Düsseldorfer Kasernenstraße 1 an die Argentus Energie GmbH vermietet. Der Umzug erfolgt zum dritten Quartal dieses Jahres. Der bisherige Standort in der Königstraße wird aufgegeben.

Colliers International war vermittelnd für den Mieter tätig. Corealis Commercial Real Estate beriet exklusiv den Eigentümer La Francaise Real Estate Partners International Ltd.