Steffen Overath startet bei Colliers als Head of Industrial & Logistics Bayern

Steffen Overath (47) ist seit dem 1. September neuer Head of Industrial & Logistics Bayern bei Colliers International. In der neu geschaffenen Position wird er die Verantwortung für das Vermietungs-Team (inklusive Investments bis 10 Millionen Euro) für Bayern übernehmen. Zuletzt war Overath für JLL tätig und leitete dort die Abteilung Industrial Agency. Der Immobilienexperte verließ das Unternehmen aber auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen [wir berichteten].

„Mit dieser Personalie setzen wir unsere Wachstumsstrategie am Standort München und für ganz Bayern kontinuierlich um. Ich freue mich sehr, Steffen Overath in unserem Team zu begrüßen“, sagt Achim Degen, Geschäftsführer und Regional Manager Bayern bei Colliers International.



Der Executive Portfoliomanager of International Real Estate sowie Corporate Real Estate Manager (ebs) Steffen Overath war Gewinner des Portfolio Management Awards. „Steffen Overath verfügt über ein umfangreiches Know-how des bayerischen und insbesondere des Münchner Immobilienmarktes sowie umfängliche Erfahrung in der Analyse, Strukturierung und Steuerung von Flächengesuchen nationaler und internationaler Unternehmen, so dass er uns bei unserer weiteren Expansion perfekt unterstützen wird“, so Peter Kunz FRICS, Head of Industrial & Logistics Deutschland bei Colliers International.