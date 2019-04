Colliers: Ini Nsien übergibt an Maximilian Thomas

© Colliers International

Maximilian Thomas (29) ist neuer Head of Industrial & Logistics NRW bei Colliers International. Er tritt damit die Nachfolge von Ini Nsien an, der zu Segro gewechselt hat. Thomas hat einen Master of Engineering und ist seit 2015 bei dem Immobilienberatungsunternehmen tätig, zuletzt als Senior Consultant Industrial & Logistics NRW.

.

„Wir freuen uns sehr, dass wir diese wichtige Position aus den eigenen Reihen besetzen, da wir Maximilian Thomas als ausgewiesenen Experten im Bereich Industrial & Logistics sehr zu schätzen wissen“, erklärt Herwig Lieb, Regional Manager NRW bei Colliers International. „Industrie- und Logistikimmobilien boomen derzeit in ganz Deutschland und natürlich auch in Nordrhein-Westfalen. Deswegen sind wir sehr glücklich, dass Maximilian Thomas als engagierter und professioneller Colliers-Mitarbeiter in dieser Position zukünftig agieren wird, um unser Wachstum weiter voranzutreiben“, so Peter Kunz FRICS, Head of Industrial & Logistics Deutschland .