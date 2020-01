Leipziger Logistikmarkt überbietet Fünf-Jahres-Schnitt um satte 43 Prozent

2019 verzeichnete der Leipziger Industrie- und Logistikimmobilienmarkt laut Colliers International einen gesamten Flächenumsatz (ohne anteilige Büro- und Sozialflächen) von rund 346.700 m² und übertrifft damit das Rekordvorjahr 2018 um wenige tausend Quadratmeter (2018: 343.700 m²). Im mehrjährigen Vergleich zeigt sich sogar ein noch deutlicheres Bild: Der Umsatz der Logistikregion überbietet den Fünf-Jahres-Schnitt um satte 43 Prozent.

.

Zurückzuführen ist dies unter anderem auf einige großvolumige Eigennutzer-Entwicklungen, wie die des Handelsunternehmens Rossmann (circa 26.000 m²) in Landsberg (Sachsen-Anhalt) [wir berichteten] oder den Standort-Ausbau des Tech-Herstellers Tesvolt in Wittenberg (circa 12.000 m²). Von außerordentlicher Bedeutung zeigte sich vergangenes Jahr aber vor allem die Realisierung der Papierfabrik in Sandersdorf-Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) für den Hersteller Progroup AG, welches vergangenes Jahr mit einem Volumen von über 460 Millionen Euro das größte Investitionsvorhaben in Sachsen-Anhalt darstellte.



Angebot und Nachfrage

Rund drei Viertel des Flächenumsatzes ist auf Abschlüsse größer 10.000 m² zurückzuführen, darunter die Anmietung eines Automotive Unternehmens im Segro Logistics Park Leipzig Airport mit circa 23.300 m² Neubaufläche [wir berichteten] und die Anmietung des Intralogistik-Anbieters Dematic (18.000 m²) in Leipzig.



„Trotz des Angebotsmangels insbesondere bei Flächen über 5.000 m² gibt es derzeit einige verfügbare Flächen im Bestand, die allerdings nicht mehr den aktuellen Anforderungen der Nutzer entsprechen und deshalb nicht vom Markt absorbiert werden können. Zu hohe Nebenkosten und eine veraltete Gebäudetechnik sind hier die wesentlichen Gründe, warum diese Flächen Schwierigkeiten in der Wiedervermietbarkeit aufweisen und trotz hoher Nachfrage in der Region Leipzig keinen Abnehmer finden“, erläutert Steffen Sauer, Niederlassungsleiter und Head of Industrial & Logistics bei Colliers International in Leipzig.



Die größte Nachfrage in der Region Leipzig wird nach wie vor aus dem Bereich Produktion und Fertigung generiert. Insgesamt fast 200.000 m² bzw. 58 Prozent des Umsatzes kann Nutzern aus diesem Segment zugeschrieben werden. Mit großem Abstand folgen Logistikdienstleister (19 Prozent) und Handelsunternehmen (16 Prozent). Letztere verzeichneten bedingt durch das Ausbleiben von Ansiedlungen durch große Handelsunternehmen im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Rückgang um knapp die Hälfte ihres Umsatzes.



Mieten

Im Verlauf des Jahres zeigte sich sowohl die Spitzenmiete (4,60 Euro/m²) als auch die Durchschnittsmiete (3,70 Euro/m²) für Logistikflächen ab 3.000 m² auf einem stabilen Niveau. Perspektivisch gesehen könnte es jedoch vor allem im Bereich Halle/Saale und Großkugel, vorwiegend also im Bereich rund um dem Flughafen Leipzig-Halle, aufgrund der starken Projektentwickler-Präsenz in einem doch relativ kleinen Radius, zu einem leichten Rückgang der Mietpreise im Neubaubereich kommen.



Ausblick

„Aktuell gilt: Verfügbarkeit schlägt Lage, da insbesondere Zulieferer derzeit Druck verspüren, Flächen mit fixem Fertigstellungstermin zu finden. Derzeit befinden sich ca. 100.000 m² spekulative Logistikfläche im Bau, wovon nur ca. 10.000 m² bis Mitte 2020 voraussichtlich fertiggestellt sein werden. Die restlichen Flächen stehen dem Markt erst Ende 2020 bzw. Anfang 2021 zur Verfügung. Folglich müssen die Unternehmen in diesem Jahr weiterhin mit einer überschaubaren Flächenangebot auskommen“, so Sauer.