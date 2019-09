Colliers bündelt Landlord Representation

Marcus Schier

Colliers International bietet die Dienstleistung Landlord Representation seit dem 1. September nunmehr bundesweit an. Die Teams in den Städten, darunter Stuttgart, seit August 2018 mit Michael Rieger als Director im Bereich Landlord Representation [wir berichteten], wurden unter dem neuen Head of Landlord Representation Germany Marcus Schier (42) gebündelt.

Der Immobilien Manager (EBS) war zuvor rund acht Jahre bei JLL als Leiter der Region Mitte im Bereich Landlord Representation tätig. Zudem arbeitete er bei Groß & Partner Grundstücksentwicklung und war dort für die Vermietung und Vermarktung sowohl unternehmenseigener Projekte und Objekte als auch im Auftrag diverser Investoren zuständig.



„Ich freue mich sehr, dass wir Marcus Schier für die Position als Head of Landlord Representation gewinnen konnten. Unter seiner Führung haben wir unsere regionalen Teams gebündelt und bieten nun Eigentümervertretung bundesweit an. Wir setzen damit unsere Expansionsstrategie für Standorte und Dienstleistungen weiter konsequent um“, so Matthias Leube MRICS, seit März 2017 CEO von Colliers International in Deutschland [wir berichteten].



Im Kern der Dienstleistung steht die Unterstützung der Colliers-Kunden bei der Wertentwicklung von Immobilien. Im Rahmen Landlord Representation ist Colliers International dabei während der gesamten Wertschöpfungskette aktiv: von der Bestandsanalyse, über die Wertsteigerung bis hin zum Verkauf. „Bei allen Maßnahmen berücksichtigen wir die jeweiligen Anlageziele unserer Kunden und richten sie auf den aktuellen Markt aus. Diesen Service realisieren wir mit unseren Spezialisten vor Ort, die über eine multidisziplinäre Expertise verfügen. Zudem ist die starke Präsenz in den lokalen Märkten ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden“, erklärt Leube.



Die Hauptservices von Landlord Representation sind das Vermietungsmanagement, die Optimierung/Re-Positionierung von Objekten und die Investmentunterstützung in der An- und Verkaufsphase.