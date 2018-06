Colliers International erwirbt führendes Residential Investment-Unternehmen in Frankfurt

Felix von Saucken

Colliers International Group Inc. wird die Engel & Völkers Main-Taunus GmbH erwerben. Die Übernahme steht unter aufschiebenden Bedingungen, das Closing wird in den nächsten Wochen erwartet. Weitere Einzelheiten zur Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Engel & Völkers Main-Taunus GmbH ist ein Residential Investment-Unternehmen im Großraum Frankfurt, eine der bevölkerungsreichsten Regionen Deutschlands. Das Unternehmen wird in Colliers International umbenannt und in das laufende Geschäft integriert. Damit erweitert Colliers International seine deutschlandweite Expertise mit dem Ziel der führende Immobilienberater im Bereich Residential Investment zu werden.



Geschäftsführer Felix von Saucken und sein hoch qualifiziertes Residential Investment-Team begleiten seit der Gründung von Engel & Völkers Main-Taunus durch von Saucken im Jahr 2002 Transaktionen für institutionelle Investoren und vermögende Privatpersonen. Bei Colliers International wird Felix von Saucken Geschäftsführer sowie Head of Residential Deutschland und wird damit die Wachstumsstrategie in dieser wichtigen Assetklasse verantworten.



„Residential Investments sind eine sehr stabile und expandierende Anlageform in Deutschland und angesichts attraktiver Renditen von institutionellen und vermögenden Privatinvestoren stark nachgefragt“, so Matthias Leube, CEO von Colliers International in Deutschland. „Diese Transaktion folgt unserem Expansionskurs, uns in allen, für institutionelle Investoren relevanten Assetklassen zu stärken. Mit Felix von Saucken konnten wir einen ausgewiesenen Branchenexperten als Leiter unserer Residential-Aktivitäten gewinnen, der die erfahrene Führung von Colliers International weiter komplettiert, damit wir noch gezielter auf die Wünsche unserer nationalen und internationalen Kunden eingehen können.”



„Diese Transaktion ist dieses Jahr bereits die dritte strategische Akquisition in der Region EMEA, mit der wir unsere Dienstleistungsbreite und -kompetenzen für unsere Kunden erhöhen“, so Chris McLernon, CEO von Colliers International in EMEA. „Wir werden auch weiterhin Wachstumschancen wahrnehmen und strategische Akquisitionen zum Ausbau unseres Marktanteils, zur Bereitstellung zusätzlicher Dienstleistungen und Erweiterung unserer geografischen Präsenz tätigen, damit Colliers International der bevorzugte Immobilienberater für erfolgreiche Unternehmen und Unternehmer ist.”