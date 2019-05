Colliers bezieht neue Büroräume im Kölner Kaiser-Wilhelm-Ring

Colliers International gibt seine Standorterweiterung in Köln bekannt. Das Beratungsunternehmen ist Mitte April vom Kranhaus in seine neuen Büroräume in der Dom-Stadt gezogen und hat dafür rund 550 m² im Objekt Kaiser-Wilhelm-Ring 15 angemietet.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass uns der Markteintritt in Köln seit Ende September 2017 bis heute so überaus erfolgreich gelungen ist. Aktuell sind wir ein Experten-Team von 24 Mitarbeitern und bieten alle unsere Service-Dienstleistungen in den Bereichen Investment und Vermietung für die Asset-Klassen Büro, Einzelhandel, Wohnen sowie Industrie- und Logistik unseren Kunden in Köln an“, so Herwig Lieb, Regional Manager NRW bei Colliers International. In Nordrhein-Westfalen arbeiten insgesamt aktuell 70 Mitarbeiter für das Unternehmen. „Ein weiteres Wachstum ist sowohl in Köln als auch in Düsseldorf geplant“, so Lieb abschließend.