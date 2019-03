Colliers ernennt Dirk Hoenig-Ohnsorg zum Head of Retail Investment

Dirk Hoenig-Ohnsorg

© Colliers International

Colliers International baut sein Retail Investment-Team weiter aus und hat Dirk Hoenig-Ohnsorg (45) als Managing Director zum Head of Retail Investment Deutschland ernannt. Er folgt in dieser Position damit auf Thomas Dänzel. Hoenig-Ohnsorg ist in München ansässig und hat die Leitung des bundesweiten Teams mit aktuell acht Retail Investment-Spezialisten übernommen.

.

Dirk Hoenig-Ohnsorg verfügt über 20 Jahre Erfahrung im gewerblichen Immobiliengeschäft. Zu seinen beruflichen Stationen zählen u.a. Commerz Real, PGIM und Union Investment, wo er schwerpunktmäßig Transaktionen in Shopping-Center, Fachmarktzentren sowie Highstreet-Immobilien in Deutschland und im europäischen Ausland betreute. 1998 begann Hoenig-Ohnsorg seine Laufbahn bei JLL in Frankfurt.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dirk Hoenig-Ohnsorg einen ausgewiesenen Kenner der Einzelhandelsinvestment-Szene mit einem breiten nationalen und internationalen Netzwerk für den weiteren Aufbau unseres Retail Investment-Geschäfts in Deutschland gewinnen konnten und setzen so unsere Wachstumsziele auch in dieser Business Line kontinuierlich um“, erläutert Matthias Leube MRICS, CEO von Colliers International Deutschland.