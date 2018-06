Colliers International baut Industrial & Logistics-Team in Berlin weiter aus

Endre Rebák

© Die Hoffotografen GmbH

Colliers International ist weiter auf Expansions-Kurs und baut sein bestehendes Industrial & Logistics (I&L)-Team in Berlin weiter aus. Seit dem 1. Juni wird das I&L-Team in der Hauptstadt durch Endre Rebák (33) verstärkt. Bei Colliers International leitet er als Head of Industrial & Logistics Berlin ein fünfköpfiges Team. Rebák verfügt über 12 Jahre Markterfahrung im Industrie- und Logistikbereich sowohl im Investment als auch in der Vermietung und fungierte zuletzt als Director bei BNP Paribas Real Estate.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. BNP Paribas Real Estate Colliers International Deutschland Holding GmbH Berlin

„Der Bereich Logistik- und Industrieimmobilien als Assetklasse gewinnt in der Region erheblich an Bedeutung. Deswegen ist der weitere Ausbau dieses Bereiches durch Endre Rebák als Head of Industrial & Logistics Berlin folgerichtig und konsequent,“ so Robert-Christian Gierth, Regional Manager Berlin bei Colliers International.