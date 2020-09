Colliers holt Ferdinand Jacobi ins Berliner Capital Markets-Team

Ferdinand Jacobi

© Die Hoffotografen GmbH

Colliers International hat mit Ferdinand Jacobi einen neuen Director für das Capital Markets-Team in Berlin verpflichtet. Am 1. Oktober wird der 45-Jährige seine neue Stelle in der Hauptstadt antreten. „Wir freuen uns sehr, Ferdinand Jacobi ab Oktober in unserem Team zu begrüßen und sind uns sicher, dass wir mit dieser personellen Verstärkung und seiner erfahrenen Eigentümersicht in Zukunft noch besser aufgestellt sind und weiter Marktanteile gewinnen werden“, kommentiert Kemal Zeyveli MRICS, Regional Manager von Colliers International in Berlin.

.

Jacobi hat zuvor seit 2011 bei ARB Investment Partners in Berlin als Senior Investment Manager gearbeitet und dabei eine Reihe von großvolumigen Immobilienan- und -verkäufen in verschiedenen Assetklassen gemanagt sowie das Asset Management der Immobilien während der Haltedauer begleitet.



„Bereits in dieser Zeit haben wir mehrfach mit Ferdinand Jacobi zusammengearbeitet und ihn sehr schätzen gelernt. Mit ihm gewinnen wir einen sehr erfahrenen Investmentexperten, der den Berliner Immobilienmarkt bestens kennt und über ein ausgedehntes Kontaktnetzwerk zu Eigentümern und Investment Managern verfügt“, erläutert Ulf Buhlemann FRICS, Head of Capital Markets Berlin bei Colliers International.