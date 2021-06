Genesis mietet 1.800 m² Bürofläche im Alphahaus in Offenbach

Für das in Offenbach-Kaiserlei gelegene Alphahaus konnte KG Real Estate im Auftrag des Eigentümers Bain Capital Credit Alphahaus S.à r.l. einen Mietvertrag von knapp 1.800 m² Bürofläche abschließen. Bei dem Mieter handelt es sich um das koreanische Automobilunternehmen Genesis Motor Europe GmbH. Der Mietvertrag mit Genesis wurde von Colliers vermittelt.

.

Das in 2003 fertiggestellte Alphahaus in der Strahlenberger Straße 110-112 verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 24.100 m². Zu den Mietern des fast vollständig vermieteten Alphahauses zählen Firmen aus dem Industrie- und Bankensektor, die vielfach schon lange dort ansässig sind und die hohe Qualität des Gebäudes und hervorragende Anbindung an das Verkehrsnetz schätzen.