Colliers expandiert in Köln mit Industrial & Logistics-Team

Colliers International ist weiter auf Expansions-Kurs und besetzt den Standort Köln mit einem Industrial & Logistics (I&L)-Team. Mit Martin Kubitza (31), zuvor Logivest, und Christian Scherer (27), der bislang für BNP Paribas Real Estate tätig war, konnte der Immobiliendienstleister zwei erfahrene Berater als Senior Consultants an Bord nehmen. „Mit dem Standort Köln bauen wir unser I&L-Team weiter aus und werden unsere Kunden in diesem wichtigen Markt nun direkt vor Ort bedienen", so Peter Kunz FRICS, Head of Industrial & Logistics bei Colliers International.

.

Kubitza und Scherer verfügen im Industrial- und Logistics-Bereich über umfangreiche Kenntnisse in Bezug auf die Anforderungen auf Kundenseite und sind mit ihrem Kernmarkt seit Jahren bestens vertraut.



Zusätzlich zum I&L-Team in Düsseldorf, das den Norden von Nordrhein-Westfalen inklusive des Ruhrgebiets abdeckt, übernimmt das Kölner Team die Betreuung des Gebietes Köln / Bonn / Aachen.