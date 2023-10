Colliers erweitert sein Office Investment Team für B&C-Städte

Das Office Investment Team zur Bearbeitung der B&C-Städte von Colliers wächst weiter. Seit dem 1. Oktober 2023 widmet sich Karim Klingberg gemeinsam mit Maximilian Kaiser den weiteren wirtschaftsstarken Standorten in Nordrhein-Westfalen. Karim Klingberg war zuvor seit fünf Jahren bei Colliers im Team von Christian Sauer, Head of Capital Markets NRW, aktiv.

.

Insgesamt hat Karim Klingberg mehr als 13 Jahre Erfahrung auf dem Investmentmarkt. Vor seiner Zeit bei Colliers war er unter anderem Investmentmanager bei der aik Immobilien-Investment GmbH und Unternehmensberater bei Deloitte Consulting. Karim Klingberg verfügt über einen Masterabschluss der International Real Estate Business School (IREBS) der Universität Regensburg.



„Ich freue mich sehr, dass wir mit Karim Klingberg unsere Expertise in den B&C-Städten in Deutschland weiter ausbauen. Büroinvestoren schätzen gerade in der aktuellen Zeit das Zukunftsmodell B&C-Städte aufgrund eines enormen Stabilitätsankers. Mit Karim können wir diesen Markt noch intensiver bearbeiten. Er hat bereits in den vergangenen Jahren bei Colliers seine Qualitäten eingebracht und mit seinem umfangreichen Know-how und Marktverständnis unsere Kunden beraten. Dass er dieses Fachwissen und seine Erfahrung nun im gesamten NRW-Gebiet an wichtigen B&C-Wirtschaftsstandorten einbringt, ist für unsere Kunden ein Gewinn.“, kommentiert Michael R. Baumann, Head of Office Investment B&C-Cities | Germany bei Colliers.



Durch den Einstieg von Karim Klingberg umfasst das Office Investment Team für die deutschen B&C-Städte inzwischen 14 Berater.