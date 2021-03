Colliers ernennt neuen Head of Industrial & Logistics

Nicolas Roy

© Colliers

Der Immobilienberater besetzt die Position zum heutigen 1. März mit Nicolas Roy MRICS. Der neue Mann an Bord soll vor allem beim Ausbau der Marktposition im Bereich Industrial & Logistics unterstützen.

.

Colliers International hat Nicolas Roy MRICS zum Nachfolger für den Ende des Ende vergangenen Jahres ausgeschiedenen Peter Kunz [wir berichteten] und damit zum neuen Head of Industrial & Logistics ernannt. Der Kapitalmarkt-Experte wechselt von Europa Capital, wo er in den letzten fünf Jahren vom Standort London aus Transaktionen über alle Asset Klassen mit den Schwerpunkten Value-Add-Deals und Logistikinvestments betreut hat. Davor arbeitete er sechs Jahre lang bei KPMG im Bereich Mergers & Acquisitions - Real Estate.



Nicolas Roy verfügt über eine international geprägte Vita. Er hat in Paris, London und Berlin studiert und spricht vier Sprachen fließend. Als Kapitalmarkt-Experte mit Private-Equity-Background kennt er unter anderem die Anforderungen internationaler Investoren sehr genau.



Die Bereiche Vermietung und Verkauf sollen in Zukunft noch besser aufeinander abgestimmt werden. „Diese Bereiche werden wir noch besser verzahnen, um zusammen mit Buy-Side Advice unseren Kunden eine vollumfängliche Beratung zu geben. Das gilt für nationale wie für internationale Kunden, die den Industrie- und Logistikmarkt Deutschland zurzeit verstärkt in den Blick nehmen“, sagt Roy zu seinem Einstieg bei Colliers.



„Nicolas Roy wird uns helfen, mit seiner Erfahrung als internationaler Investor den Bereich Industrie und Logsitik weiter auszubauen und unseren Kunden eine vollumfängliche Beratung zu bieten. Mit einer noch strategischeren Ausrichtung von Prozessen und Dienstleistungen und der Stärkung der Internationalität des Industrie- und Logistikgeschäfts werden wir weitere Marktanteile für uns sichern“, sagt Matthias Leube, CEO von Colliers Deutschland.