Colliers ernennt Karim Klingberg zum Head of Capital Markets Düsseldorf

Beim Immobilienberater Colliers kommt es zu einer personellen Neuaufstellung im Investmentgeschäft in Düsseldorf. Karim Klingberg wird zum Head of Capital Markets am Standort ernannt. Er übernimmt die Position von Maximilian Brauwers, der aus dem Unternehmen ausscheidet. Der Immobilienexperte verfügt über langjährige Transaktionserfahrung in der Region sowie in B- und C-Städten in Nordrhein-Westfalen.

Klingberg ist seit acht Jahren bei Colliers und fest in der nordrhein-westfälischen Investmentlandschaft verankert. Er verfügt über langjährige Transaktionserfahrung in Düsseldorf sowie im Bereich der B- und C-Städte in Nordrhein-Westfalen. Im Laufe seiner Karriere war er sowohl bei einem institutionellen Investor als auch in einer Unternehmensberatung tätig. Frühere Stationen waren unter anderem die aik Immobilien-Kapitalgesellschaft sowie Deloitte Consulting.



„Ich freue mich sehr, dass wir die Teamleitung in Düsseldorf zielgerichtet neu strukturieren konnten. Karim kennt unsere Kunden, das Team und ist im Markt hervorragend vernetzt. Mit seiner Erfahrung und seinem klaren Blick für Chancen wird er das Team konsequent weiterentwickeln. Herzlichen Glückwunsch zu diesem verdienten Schritt – ich freue mich darauf, dass Karim das Capital Markets Team in Düsseldorf mit starken Impulsen weiter ausbaut. Seine Entwicklung ist zugleich ein starkes Signal nach innen: Engagement, Marktverständnis und unternehmerisches Denken eröffnen bei uns klare Perspektiven für den nächsten Karriereschritt“, sagt Michael R. Baumann, Head of Capital Markets Germany bei Colliers.



„Karim hat eindrucksvoll gezeigt, wie sicher er den Markt einschätzt und Projekte erfolgreich zum Abschluss bringt. Seine Verlässlichkeit und sein Gespür stärken unseren gesamten Capital Markets Bereich in Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich sehr auf die noch engere Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass er das Team in Düsseldorf mit viel Energie voranbringt“, ergänzt Christian Leipner-Sauer, Regional Manager und Head of Capital Markets Nordrhein-Westfalen bei Colliers.



