Colliers verpflichtet David Kohls als Head of Residential Capital Markets

David Kohls

© Hoffotografen

David Kohls ist seit dem 1. Mai Director und neuer Head of Residential Capital Markets bei Colliers in Berlin. „Mit dieser Personalie besetzen wir den wichtigen Standort Berlin im Bereich Wohnimmobilieninvestment. David Kohls ist ein ausgewiesener Berlin-Experte mit hervorragenden Kontakten und wird unsere Expansion vor Ort entsprechend vorantreiben. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Zudem planen wir auch an anderen Standorten einen weiteren Auf- und Ausbau unserer Residential-Teams”, erläutert Felix von Saucken, Head of Residential.

Der Immobilienökonom Kohls war zuvor bei Knight Frank in Berlin als Associate tätig [wir berichteten]. Davor war er bei Savills bzw. Angermann aktiv und hat erfogreich Transaktionen begleitet.



„Wir freuen uns sehr, dass David Kohls bei uns an Bord ist, um das wichtige Thema Residential Capital Markets für institutionelle Investoren auszubauen. Wir planen strategisch in Berlin derzeit zudem, ein Team für den Bereich An- und Verkauf von Mehrfamilienhäusern aufzubauen“, kommentiert Kemal Zeyveli, Regional Manager in Berlin bei Colliers.



„Die Nachfrage nach Wohnimmobilien ist groß. Viele institutionelle Investoren setzen gerade jetzt verstärkt auf diese Assetklasse, weil sie sicher und krisenunabhängig ist und zudem stabile Renditen und Wertsteigerungen bietet. Deswegen freue ich mich sehr sowohl auf mein Aufgabengebiet bei Colliers als auch meine neuen Kollegen“, so Kohls.