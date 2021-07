Bürovermietung – Die Großabschlüsse sind zurück

Colliers hat im zweiten Quartal 2021 vier großvolumige Neuvermietungen mit einem Gesamtumfang von 64.200 m² in Hamburg, Berlin und Frankfurt vermittelt. Die Abschlüsse zeigen: Ein breites Spektrum an Unternehmen blickt optimistisch in die Zukunft. Im Rahmen von Großvermietungen konnten sich diese Unternehmen hochwertige Flächen sichern, um ihre Bürowelt von morgen zu gestalten.

