Colliers verlängert 7.400 m² in Düsseldorf

Colliers International hat in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt eine Mietvertragsverlängerung über 7.400 m² Bürofläche mit der SMS Group GmbH unter Dach und Fach gebracht. Die SMS Group GmbH hat sich für einen Verbleib im Tangram Haus in Düsseldorf entschieden. Nach Prüfung verschiedener Optionen am Markt hat das Unternehmen eine Mietvertragsverlängerung über rund 7.400 m² Bürofläche in der Ivo-Beucker-Straße 43 im Teilmarkt Grafenberger Allee unterzeichnet. Eigentümerin des Tangram Hauses ist die Alstria Office REIT-AG, die die Immobilie in 2012 im Rahmen eines Portfolio-Deals mit zwei anderen Düsseldorfer Büroimmobilien erworben hatte [Alstria kauft IVG-Immobilienpaket].

