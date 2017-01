Colliers baut Münchner und Düsseldorfer Investment-Team aus

Manuel Sellmeier

Der Immobiliendienstleister Colliers International baut sein Münchner und Düsseldorfer Investment-Team weiter aus.

Sellmeier kommt von CBRE

Für das Münchner Investment-Team kommt Manuel Sellmeier MRICS (35) an Bord. Der Immobilienökonom (IREBS) und Dipl. Immobilienwirt (DIA) ist zum Jahreswechsel als Director für das Immobilienberatungsunternehmen gestartet. Sellmeier hat die letzten fünf Jahre bei CBRE im Bereich Investment München und zuvor bei BNP Paribas Real Estate gearbeitet.



Jochen Dipper kommt von Avison Young

Für das Düsseldorfer Investment-Team ist Jochen Dipper (41) zum Jahreswechsel als Associate Director im Bereich Office Investment gestartet. Sein Fokus wird auf Transaktionsberatung in Düsseldorf und weiteren Städten in Nordrhein-Westfalen liegen. Zuletzt arbeitete der Dipl.-Betriebswirt und Immobilienökonom (IRE|BS) als Associate Director bei Avison Young in Düsseldorf, nachdem er zuvor bei DTZ Zadelhoff Tie Leung und Savills tätig war.