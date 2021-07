Colliers baut Capital Markets-Team in Frankfurt weiter aus

Das Capital Markets Frankfurt-Team von Colliers unter der Leitung von David Poremba vermeldet den zweiten Neuzugang innerhalb kurzer Zeit und wird auch perspektivisch weiter wachsen. Garlef Konrad Reche startet zum 1. September als Director Capital Markets und wird in dieser Funktion Teamleiter des Bereichs Residential Investment & Land am Standort Frankfurt sein. Erst vor kurzem kam Simon van Zoggel für die Nutzungsarten Office und Mixed-Use ins Team [wir berichteten].

.

Reche verfügt mit über zehn Jahre Berufserfahrung, eine tiefe Marktkenntnis und ist aufgrund seiner bisherigen Tätigkeiten als Transaktionsberater in der Region Frankfurt wie auch deutschlandweit sehr gut vernetzt. Neben klassischen Einzeltransaktionen von Wohn- und Geschäftshäusern hat er in seiner Laufbahn zahlreiche Bestandsportfolien, großvolumige Projektentwicklungen und Forward Deals erfolgreich betreut. Zu seinen bisherigen Stationen zählen die Unternehmen Engel & Völkers Commercial, BNP Paribas Real Estate und Dr. Lübke & Kelber.



„Unter unseren nationalen und internationalen Capital Markets-Kunden verzeichnen wir eine anhaltend hohe und weiterhin spürbar steigende Nachfrage nach Investments in Gewerbe- und Wohnimmobilien. Deshalb haben wir unser Frankfurt-Team mit zwei Experten in der Transaktionsberatung verstärkt und sind weiter auf Wachstumskurs. Zu uns passen ehrgeizige Beraterinnen und Berater, die sich mit Unternehmergeist für die Ziele unserer Kunden einsetzen und dabei die gesamte Wertschöpfungskette im Blick haben“, sagt David Poremba, Head of Capital Markets Frankfurt bei Colliers. Zuletzt hatte das Unternehmen den Einstieg von Simon van Zoggel vermeldet [wir berichteten].



„Colliers plant, den Bereich Wohninvestments als gleichwertige Säule neben Büroinvestments zu etablieren. Deshalb sind wir aktuell dabei, das Residential-Team innerhalb der nächsten drei Jahre deutschlandweit von rund 60 auf rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdoppeln. Dabei beschäftigen wir uns zum einen mit Einzel-Transaktionen von Mehrfamilienhäusern sowie Wohn- und Geschäftshäusern; zum anderen beraten wir beim großvolumigen Wohnen, wenn es etwa um Portfoliotransaktionen geht und um größere Projektentwicklungen, für die ein Grundstück gefunden werden muss oder die im Rahmen von Forward Deals an Endinvestoren verkauft werden“, sagt Felix von Saucken, Head of Residential Investment bei Colliers in Deutschland.