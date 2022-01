Colliers: Anton Hansen ist neuer Head of Industrial & Logistics Hamburg

Anton Hansen

Colliers verstärkt sich zum 1. Februar mit Anton Hansen und ernennt ihn zum Head of Industrial & Logistics Hamburg. Von der Hansestadt aus aus wird Hansen auch für die weiteren norddeutschen Logistikmärkte zuständig sein.

Zu seinem Expertenteam bei Colliers gehören mit Markus Engelbrecht und Nicolas von Seydlitz zwei weitere erfahrene Berater mit großer Standortverbundenheit und tiefer Marktkenntnis. Neben der Begleitung beim An- und Verkauf sowie im Vermietungsgeschäft berät das Team bei der Erweiterung, Konsolidierung oder Modernisierung von Bestandsflächen. Im Rahmen der Standortsuche vermittelt Colliers zudem Grundstücke und unterstützt bei der Planung und Entwicklung neuer Immobilien. Auch Sale and Leaseback-Lösungen sind derzeit ein wichtiger Schwerpunkt.



Anton Hansen ist gelernter Immobilienkaufmann und IREBS-Absolvent. Er verfügt über rund zehn Jahre Erfahrung im Immobiliengeschäft und war zuletzt in ähnlicher Funktion für Engel & Völkers tätig. Dort hat er den Industrie- und Logistikbereich von drei auf 12 Mitarbeitende erweitert und war pro Jahr an rund 50 Investment- und Letting-Transaktionen in Norddeutschland beteiligt.