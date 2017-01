Colliers: Andreas Lindenstruth neuer Director Corporate Solutions

Andreas Lindenstruth

Colliers International baut sein Corporate Solutions-Team mit Andreas Lindenstruth (47) weiter aus, der ab dem 16. Januar neuer Director in Frankfurt wird.

Lindenstruth war seit 2006 bei der Strabag Property and Facility Services GmbH als Leiter Flächenmanagement und CAFM-Daten tätig. Davor war der zertifizierte Property Manager (IREBS) Mitglied der Geschäftsführung und Gesellschafter der Schuberteisfeller GmbH & Co. KG, Gesellschaft für Organisation, Gebäudeentwicklung und Immobilienmanagement. Andreas Lindenstruth nimmt zudem Lehraufträge an der Technischen Hochschule Mittelhessen sowie an der Fachhochschule Aachen wahr.