Coldfire Games bezieht in die Gläserne Softwarefabrik in Karlsruhe

Die ColdFire Games GmbH mietet ab Januar 2022 neue Räumlichkeiten mit insgesamt ca. 590 m² in der Brauerstraße 12 in Karlsruhe. Das Startup-Unternehmen wurde im Jahr 2016 von Cem Aslan und Martin Stocker in Karlsruhe gegründet und entwickelt hochwertige Spiele für Smartphones. Mit den neuen Räumlichkeiten haben die Spiele-Entwickler mehr Raum für neue kreative Ideen. Kunz-Schulze Immobilien hat dem Unternehmen die neuen Räumlichkeiten erfolgreich vermittelt.

Durch die Erweiterung des erfolgreichen Portfolios mit Titeln wie Idle Casino Manager und Idle Dungeon Manager geht das Wachstum von ColdFire Games in Karlsruhe weiter.