Colcap übernimmt Deutschland-Geschäft der Duxton Group

Die neu gegründete Investmentgesellschaft Colcap der bisherigen Duxton Geschäftsführer Uwe Hellendahl und Dr. Claus-Henning Tillner hat sämtliche Immobilienaktivitäten und Mitarbeiter der Duxton Group in Deutschland übernommen, die ihre Tätigkeit hierzulande einstellt. Colcap vertritt namhafte internationale Endinvestoren, im Wesentlichen große Family Offices und Institutionelle Anleger, bei deren Engagements im deutschen Immobilienmarkt. „Die erfolgreiche Partnerschaft mit den bisherigen Kerninvestoren und Projektpartnern setzen wir in der neuen Gesellschaft nahtlos fort. Unser Geschäftsmodell ändert sich nicht,“ erklärt Dr. Claus-Henning Tillner.

.

Aktuell konzentriert sich Colcap im Ankauf vorrangig auf das Marktsegment Commercial, dabei überwiegend auf Büro- und Hotelprojekte. Der Bestand des Duxton Portfolios wird durch Colcap weiter betreut. Zu den noch laufenden Projekten gehören beispielsweise das Edge Südkreuz in Berlin, dessen Fertigstellung für 2021 geplant ist, sowie das Design-Hotel Capri by Fraser in Leipzig mit 151 Apartments.



„Solche Leuchtturm-Projekte werden wir mit unseren Development Partnern auch künftig verwirklichen. Unsere internationalen Investoren sind weiterhin von den exzellenten Möglichkeiten am Immobilien-Standort Deutschland überzeugt“, so Tillner.