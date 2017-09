Cofinimmo kauft Pflegeheim im Westerwald

Am 01.09.2017 wurde die Cofinimmo Gruppe für 6,1 Mio. Euro Eigentümer des Pflegeheims Villa Sonnenmond in Neustadt im Westerwald (Rheinland-Pfalz). Diese Akquisition hebt den Wert des gesamten deutschen Portfolios auf 136 Mio. Euro. Zuletzt hatten die Belgier eine Pflegeimmobilie in Lüneburg übernommen [Cofinimmo erweitert deutsches Healthcare-Portfolio].

Die Pflegeimmobilie „Villa Sonnenmond“ ist an die Convivo Holding GmbH, einen spezialisierten Pflegedienst und Unterkunftsanbieter für abhängige ältere Menschen mit Sitz in Bremen, vermietet, der einen Mietvertrag über 25 Jahre unterzeichnet hat. Dieser enthält eine 5-Jahres-Verlängerungsoption. Der Mietpreis ist indexiert und orientiert sich an den deutschen Verbraucherpreisindex. Die anfängliche Mietrendite beträgt 6,20%.



Die Immobilie „Am Stein 20“ hat eine Fläche von 2.940 m² mit 71 Betten, die sich über drei miteinander verbundene Gebäude verteilen. Das Hauptgebäude wurde 1982 gebaut und diente zunächst als Hotel. Im Jahr 1999 wurde es komplett renoviert und in ein Pflegeheim umgewandelt. Im Jahr 2007 und im Jahr 2012 wurden zwei Erweiterungen hinzugefügt. Lesen Sie hier mehr...