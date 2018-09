Cofinimmo kauft Pflegeimmobilie in Montabaur für 19 Mio. Euro

Die Cofinimmo Gruppe hat erneut ihr Pflegeheim-Portfolio erweitert. Das Unternehmen übernimmt die Eigentümergesellschaft des Pflegeheims „Azurit Seniorenzentrum Montabaur“ in Montabaur für 19 Mio. Euro. Die Bruttoanfangsrendite beträgt rd. 6 %.

.

Die Einrichtung in der Joseph-Kehrein-Straße 1, mit einer Nutzfläche von ca. 11.100 m², wurde 2003 erbaut und in 2010 sowie 2015 teilweise renoviert. Mit einer Kapazität von ungefähr 230 Betten, wird die Einrichtung von der Azurit Gruppe betrieben, mit der Cofinimmo einen ‘Dach und Fach’ Mietvertrag mit einer Restlaufzeit von 24 Jahren unterzeichnet hat. Die Miete wird auf Basis des deutschen Verbrauchpreisindexes angepasst. Das Pflegeheim in Montabaur ist die dritte Immobilie im Portfolio von Cofinimmo, die von der Azurit Gruppe betrieben wird.



Das Portfolio von Gesundheitsimmobilien der Cofinimmo Gruppe in Deutschland umfasst nun 30 Einrichtungen mit einem Gesamtwert von ungefähr 380 Mio. Euro.