Cofinimmo kauft 17 Pflegeimmobilien

Cofinimmo hat gestern einen Kaufvertrag über ein Portfolio von 17 Senioren- und Pflegeheimen mit 1.500 Betten unterzeichnet, welches mit 172 Millionen Euro bewertet wird. Die Transaktion erfolgt durch den Ankauf und die Bezahlung von 94,9 % der Anteile an insgesamt 14 Objektgesellschaften. Die Bezahlung soll laut des belgischen REITs noch heute stattfinden. „Diese Übernahme ist die Wichtigste, die Cofinimmo je in Deutschland getätigt hat, und stellt einen großen Schritt auf diesem Markt dar. Unsere Gruppe ist in Deutschland fortan Eigentümerin von 28 Objekten mit einem aktuellen Gesamtwert von rund 330 Millionen Euro. Damit erhöhen wir den Anteil von Gesundheits- und Sozialimmobilien an unserem Gesamtportfolio auf 49 %, und kommen dem Erreichen der 50%-Marke, welches ursprünglich erst für 2019 angekündigt war, bereits jetzt sehr nahe. Unser Wachstum auf dem deutschen Gesundheits- und Sozialimmobilienmarkt soll dennoch weiter fortgesetzt werden“, so Jean-Pierre Hanin, Chief Executive Officer von Cofinimmo.

Bei dem Verkäufer handelt es sich um ein Joint-Venture von Revcap. Die 17 Objekte werden an den Betreiber Stella Vitalis verpachtet, mit dem Cofinimmo Pachtverträge einer festen Laufzeit von 30 Jahren abgeschlossen hat. Die anfängliche Rendite der Transaktion beläuft sich auf ca. 5,5 %. Ein Objekt befindet sich im Bau, der bereits weit fortgeschritten ist. Die Übergabe erfolgt im vierten Quartal 2018. Die anderen 16 Gebäude befinden sich bereits im Betrieb. Das gesamte Portfolio umfasst eine Kapazität von 1.500 Betten auf etwa 75.000 m². Das deutsche Portfolio der Gruppe wird nun mit einem Fair Value von 330 Millionen Euro beziffert (gegenüber 149 Millionen zum 31.03.2018) und umfasst fortan 28 Objekte.



1. Seniorenzentrum an der Seestraße in Erftstadt-Liblar (130 Betten)

2. Stella Vitalis Seniorenzentrum Bochum (92 Betten)

3. Stella Vitalis Seniorenzentrum Haan (91 Betten)

4. Pflege Plus + Seniorenzentrum Bottrop (80 Betten)

5. Stella Vitalis Seniorenzentrum Alsdorf (90 Betten)

6. Pflege Plus + Seniorenzentrum Duisburg (80 Betten)

7. Seniorenzentrum Sonnenhof & Rosengarten in Lunden (94 Betten)

8. Seniorenzentrum Haus Hüttener Berge in Ascheffel (80 Betten)

9. Seniorenzentrum Haus am Mühlenstrom in Schafflund (78 Betten)

10. Seniorenzentrum Haus am Lecker Mühlenstrom in Leck (73 Betten)

11. Landhuus Viöl (60 Betten)

12. Stella Vitalis Seniorenzentrum Weilerswist (80 Betten)

13. Stella Vitalis Seniorenzentrum Weil am Rhein (100 Betten)

14. Stella Vitalis Seniorenzentrum Goslar (99 Betten)

15. Stella Vitalis Seniorenzentrum Friedrichstadt (90 Betten)

16. Seniorenzentrum Gelsenkirchen Gelsenkirchen (80 Betten)

17. Stella Vitalis Seniorenzentrum Swisttal (80 Betten - im Bau)