Cofinimmo investiert 60 Mio. in drei Pflegestandorte

Die Cofinimmo Gruppe hat 60 Mio. Euro in drei weitere Standorte investiert. Der belgische Investor hat eine 90%-Beteiligung an der Eigentümergesellschaft der Rehaklinik Celenus Gotthard-Schettler in Bad Schönborn erworben sowie zwei Pflegeheime in Niedersachsen. Alle drei Immobilien werden von der Orpea Gruppe betrieben.

.

“Wir freuen uns über den Kauf dieser drei Pflegeimmobilien in Deutschland. Sie passen perfekt in unsere Wachstums- und Diversifikationsstrategie im Allgemeinen und insbesondere im Deutschen Gesundheitssektor. Zudem verstärken sie unsere Zusammenarbeit mit der Orpea Gruppe, einem wichtigen Akteur im europäischen Pflegesektor, mit dem wir seit Jahren in auch anderen Ländern zusammenarbeiten, in denen unsere Gruppe aktiv ist”, so Jean-Pierre Hanin, CEO von Cofinimmo.



Die Rehaklinik Celenus Gotthard-Schettler liegt in Bad Schönborn in Baden-Württemberg, 40 km nördlich von Karlsruhe. Das Gebäude ist von 1997 und wurde 2020 renoviert und erweitert. Die Gesamtnutzfläche beträgt fast 18.500 m² und verfügt über 240 Betten.



Die beiden Pflegeheime liegen zentral in Niedersachsen, wo Cofinimmo bereits sieben Immobilien besitzt. Das erste Pflegeheim „Seniorenheim am Rosentor“ liegt in Aurich, unweit von Geschäften, Restaurants und Cafés, sowie einer Klinik. Das ursprüngliche Gebäude ist von 1994 und wurde 2020 erweitert, wodurch die Gesamtnutzfläche verdoppelt wurde und nunmehr 5.000 m² beträgt. Auch die Anzahl der Betten wurde verdoppelt und beträgt jetzt fast 100 Einheiten.



Das zweite Pflegeheim „Seniorenresidenz Josefinenhof“ liegt in Wiesmoor, einer Gemeinde im selben Kreis wie Aurich. Es ist einfach zu erreichen und befindet sich in der Nähe von Geschäften, Restaurants und Cafés und einem Park. Das ursprüngliche Gebäude stammt aus 1997 und wurde 2020 erweitert, wodurch die Gesamtnutzfläche verdoppelt wurde und nunmehr 5.000 m² beträgt. Auch die Anzahl der Betten wurde verdoppelt und beträgt jetzt mehr als 100 Einheiten.



Für jede der drei Immobilien wurden laut des Investors Mietverträge vom Typ „Dach und Fach“ für eine feste Laufzeit von 15 Jahren abgeschlossen. Die Mieten werden indexiert. Die Bruttoanfangsrendite für die drei Immobilien entspricht den heutigen Marktbedingungen.