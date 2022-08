Cofinimmo erwirbt Seniorenresidenz in Jülich für 18 Mio. Euro

Die belgische Cofinimmo Gruppe erwirbt für rund 18 Mio. Euro die Seniorenwohnanlage „An der Zitadelle“ in Jülich etwa 40 km östlich von Köln. Das 6.400 m² umfassende Objekt bietet 80 Betten und wird derzeit von der Schönes Leben Gruppe betrieben.

Mit dem Betreiber Schönes Leben wurde ein Dach & Fach-Mietvertrag über 25 Jahre geschlossen. Die Nettoanfangsrendite beläuft sich auf ca. 4,50 %. Die 2006 errichtete Residenz mit der Adresse Am Wallgraben 29 soll demnächst umfassend renoviert werden. Während der Bauarbeiten werden die Bewohner in einer nahegelegenen neuen Einrichtung untergebracht.



Die Seniorenresidenz befindet sich in der 32.000 Einwohner zählenden Stadt Jülich am nördlichen Rand der Eifel. Das Objekt ist im Stadtzentrum in fußläufiger Entfernung zum Bahnhof gelegen.