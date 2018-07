Cofinimmo erhöht Anteil seiner Gesundheitsimmobilien auf 50% seines Gesamtportfolios

Die Cofinimmo Gruppe hat das Pflegeheim Seniorenzentrum Bad Sassendorf für 15 Millionen Euro erworben. Das Pflegeheim, das 1968 gebaut und 2013 renoviert und erweitert wurde, verfügt auf einer Fläche von rund 11.000 m² über rund 130 Betten und 20 Service-Apartments. Die Einrichtung wird von dem lokalen Betreiber Vital Wohnen Holding GmbH betrieben, einem neuen Mieter für Cofinimmo, mit dem ein „Dach und Fach“ Mietvertrag für eine feste Laufzeit von 20 Jahren unterschrieben wurde. Die Bruttoanfangsrendite der Transaktion beträgt rund 6 %.

„Nach Abschluss dieser Investition werden die Gesundheitsimmobilien einen Anteil von 50 % an unserem Gesamtportfolio haben, also rund 170 Immobilien mit einem Wert von rund 1,8 Milliarden Euro, wovon 350 Millionen Euro in Deutschland. Außerdem wollen wir unser Wachstum in diesem Bereich fortsetzen“, so Jean-Pierre Hanin, Chief Executive Officer von Cofinimmo.