CBRE hat Coffee Fellows rund 430 m², davon 230 m² Gastronomiefläche, für ein neues Café in der Düsseldorfer Schadowstraße/ Ecke Berliner Allee 4 vermittelt. Neben einem Shop auf der Königsallee ist es nun die zweite Filiale von Coffee Fellows in Düsseldorf. Weitere Cafés sollen in der Stadt folgen. Bisher befand sich an dem Standort ein Woyton Coffee. Vermieter ist ein Family Office. Das neue Café eröffnet im August 2019.

