Coffee Fellows übernimmt 3-Sterne-Hotel in Geisenfeld

Eigentümerwechsel im oberbayerischen Geisenfeld: Das etablierte KH Hotel nahe Ingolstadt ist an Coffee Fellows verkauft worden. Die Immobilie mit 40 Zimmern gilt als eines der führenden Häuser der Region und stärkt das Hotelportfolio der Marke. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

.

Das 3-Sterne-Designhotel liegt zentral in der Augsburger Straße 11 in Geisenfeld. Es wurde 2008 errichtet und 2013 erweitert. Heute verfügt das Haus über 40 Zimmer, eine Suite sowie zwei flexibel nutzbare Tagungsräume. Ergänzt wird das Angebot durch Restaurant, Frühstücksbereich und Hotelbar. Die Ausrichtung zielt vor allem auf Geschäftsreisende, spricht aber auch touristische Gäste an.



Die Immobilie gilt dank moderner Ausstattung, klarer Raumstruktur und hochwertiger Materialien als eines der leistungsstärkeren mittelständischen Hotels im Raum Ingolstadt. Positiv bewertet wird zudem die Lage im wirtschaftlich starken Umfeld mit guter Verkehrsanbindung und stabiler Nachfrage aus Industrie, Wirtschaft und Tourismus.



„Das KH Hotel ist eine äußerst attraktive und solide Hotelimmobilie mit hoher operativer Qualität und Entwicklungsperspektive. Die Kombination aus zeitgemäßem Design, einem funktionalen Raumkonzept und Erweiterungspotenzial macht das Objekt besonders spannend“, kommentiert Michelle Rupp, Analyst Investment & Letting bei Christie & Co. Das Maklerhaus begleitete die Transaktion.