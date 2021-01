Coens-Galerie verliert weiteren Ankermieter

Die Coens-Galerie leidet weiter unter Mieterschwund. Bereits 2020 brachen zwei wichtige Unternehmen in der Einkaufspassage Coens-Galerie ihre Zelte ab. Nun folgt ein großer Drogeriemarkt. Für die Deutsche Konsum REIT-AG angesichts der Marktlage eine schwierige Entwicklung.

Nachdem im vergangenen Jahr bereits zwei Ankermieter der Coens Galerie, ein Elektronikfachhandel und ein Schuh-Discounter, die Segel an der Kölner Straße strichen, folgt nun ein weiterer. Die Drogeriekette DM gibt ihren Standort in der Einkaufspassage auf. Der Vertrag, welcher bis zum 21. August diesen Jahres datiert ist, wird nicht verlängert. Für die Deutsche Konsum REIT-AG (DKR), der die 11.849 m² große Immobilie in der Kölner Straße 38-46 seit 2018 gehört [wir berichteten], keine gute Entwicklung. Bereits Ende 2020 lag die Leerstandsquote bei deutlich über 40 Prozent. Der neuerliche Abgang sowie die Corona-Situation dürften die Situation verschärfen.



Neben hohen Mieten und der schwindenden Attraktivität des Standortes Innenstadt tat die Corona-Pandemie ihr übriges und treibt die Grevenbroicher Innenstadt zunehmend in die Krise. Ein neuer Ausschuss für Innenstadtentwicklung und Stadtmarketing soll dieser bedenklichen Entwicklung, die auch in vielen anderen Städten wahrzunehmen ist, entgegenwirken.