Coca Cola übernimmt Costa Coffee für 4,3 Mrd. Euro

Coca Cola setzt erneut auf Kaffee und kauft den Starbucks-Rivalen Costa Coffee. Der bisherige Eigentümer der weltweit zweitgrößten Kaffeehaus-Kette, Whitbread, trennt sich für einen Preis von 3,9 Milliarden Pfund (rund 4,3 Milliarden Euro) einschließlich Schulden von seiner Kaffeesparte. Der Kauf wurde offiziell am Freitag bekannt gegeben und ist bereits beim britischen Konzern Whitbread abgesegnet, der sich mit dem Verkauf weiter auf sein Restaurant- und Hotelgeschäft konzentriert.

.

Costa Coffee besitzt nach Starbucks die weltweit zweitgrößte Kette von Kaffeehäusern. In der Heimat Großbritannien steht das Unternehmen sogar vor seiner amerikanischen Konkurrenz. Whitbread akquirierte Costa Coffee 1995 und zahlte damals einen Kaufpreis von 19 Millionen Pfund. Mittlerweile gehören rund 4.000 Filialen in Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika zum Unternehmen. Allein über 2.420 Filialen liegen davon in UK, in Deutschland spielt die Kette bis dato noch keine große Rolle. Im Zuge der Eröffnung verschiedener Premier-Inn-Hotels des Whitbread-Konzerns, wie zum Beispiel im Frankfurter Europaviertel oder im Hamburger Bezirk Mitte, ging/geht die Kaffeebar-Marke mit an den Start.



„Heißgetränke sind einer der wenigen Bereiche des gesamten Getränkemarktes, auf dem Coca Cola über keine weltweit bekannte Marke verfügt“, sagte Coca-Cola-Chef James Quincey anläßlich des Deals, was sich künftig nun ändern soll. Denn durch den Kauf sichert sich Coca Cola nach eigenen Angaben eine breite Basis an Kaffeegeschäften auf der ganzen Welt. Diese würde dem Unternehmen auch die Möglichkeit zur Expansion in der Zukunft bieten. Dabei will der Getränkehersteller nicht nur als Betreiber von Kaffeelokalen in Erscheinung treten, man möchte das Kaffeegeschäft an sich zukünftig verstärkt ausbauen. Dem Getränkehersteller gehört bereits die Kaffeemarke Georgia.