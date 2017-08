Coburg: Mieten und Kaufpreise stehen im Spannungsverhältnis

Die Mietpreise haben sich in Coburg von den Kaufpreisen abgekoppelt. Dies geht aus dem aktuellen IVD-Marktreport „CityReport Coburg 2017“ hervor. „Im Kaufmarktbereich besteht ein deutlich stärkerer Nachfrageüberhang“, so Prof. Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts. „Der aktuellen IVD-Erhebung zufolge nahmen die Kaufpreise für Eigentumswohnungen aus dem Bestand und für freistehende Einfamilienhäuser im 5-Jahresvergleich um jeweils mehr als ein Drittel (+36 %) zu. Die Mieten für Bestandswohnungen stiegen im untersuchten Zeitraum lediglich um +8 %.“

Die gute Nachfragesituation für Häuser und Wohnungen in Coburg hält unvermindert an, insbesondere im Stadtgebiet und im stadtnahen Bereich. Die Stadtplanung und -entwicklung für den Eigenheimbau hat sich in den letzten Jahren auf kleinere Baugebiete beschränkt. Die verfügbaren Bauplätze können den Bedarf allerdings nicht decken. Abwanderungen in den Landkreis sind weiterhin die Folge. Eine ähnliche Entwicklung ist bei Studentenwohnungen zu beobachten.



Die Kaufpreise für Baugrundstücke für Einfamilienhäuser liegen in Coburg im Frühjahr 2017 durchschnittlich bei 160 Euro/m² und für Geschossbau bei 260 Euro/m². Für ein freistehendes Einfamilienhaus werden aktuell 300.000 Euro, für eine Doppelhaushälfte/Bestand 245.000 Euro und ein Reihenmittelhaus/Bestand 190.000 Euro bezahlt (jeweils auf den guten Wohnwert bezogen). Der Quadratmeterpreis für eine Bestandswohnung liegt in Coburg im Frühjahr 2017 bei 1.500 Euro/m². Eine Neubauwohnung mit gutem Ausstattungsstandard in guten Lagen kostet im Durchschnitt 2.800 Euro/m². Aktuell sind die deutlichsten Zuwächse im Vergleich zur IVD-Erhebung im Herbst 2016 bei Baugrundstückspreisen für Mehrfamilienhäuser (+4,0 %) und neuerrichteten Eigentumswohnungen (+7,7 %) zu verzeichnen.



„Der Mietmarkt ist geprägt durch ein unzureichendes Angebot an erschwinglichen, barrierefreien bzw. seniorengerechten Wohnungen aller Größen in der Innenstadt“, so Michael Leib vom IVD-Mitgliedsunternehmen Leib Immobilien, „Einige Neubauprojekte sind in Planung, um den Markt zu entlasten.“



Die durchschnittlichen Mietpreise liegen aktuell bei den Altbauwohnungen bei 6,90 Euro/m² und bei Bestandwohnungen bei 6,50 Euro/m. Für ein Reihenmittelhaus/Bestand werden aktuell 880 Euro und für eine Doppelhaushälfte/Bestand durchschnittlich 990 Euro bezahlt (jeweils auf guten Wohnwert bezogen).