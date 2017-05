Die Personalberatung Cobalt Recruitment ist Mitglied der GEFMA Deutscher Verband für Facility Management e.V. geworden. „Einer unserer Schwerpunkte liegt im Bereich kaufmännisches und technisches Facility Management. Die GEFMA ist in diesem Bereich führend. Deswegen freuen wir uns, Mitglied in diesem wichtigen Branchenverband zu sein", so Richard-Emanuel, Geschäftsführer von Cobalt in Deutschland.

