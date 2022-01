Cobalt Deutschland gewinnt neuen Niederlassungsleiter in Frankfurt

Mark Oliver Lutz (40) übernimmt zum 1. Februar als Director die Niederlassungsleitung des Frankfurter Cobalt Büros.

.

Vor seinem Einstieg bei Cobalt war der gelernte Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, der sein Studium mit dem Master of Arts abschloss, für mehr als zehn Jahre in drei großen Personalberatungen in leitenden Positionen tägig. Er verfügt über langjährige Erfahrungen in der Immobilienbranche und besetzte unzählige Mandate im mittleren und gehobenen Management.



In seiner Funktion als Niederlassungsleiter wird Mark Oliver Lutz den Auf- und Ausbau der lokalen Teams vor Ort weiter voranbringen und darüber hinaus selbst Mandate abwickeln. Seine berufliche Passion sieht der zweifache Familienvater, der fest in der Frankfurter Region verankert ist, im Immobilienumfeld und versteht es als seine Aufgabe, die lokalen Teams inhaltlich und fachlich anzuleiten und bei der Gewinnung neuer Kunden zu unterstützen.



In seiner Funktion als Niederlassungsleiter berichtet Mark Oliver Lutz direkt an die Geschäftsführung.