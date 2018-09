Co-Working Konzepte erobern Wien

Was in New York oder Berlin bereits seit vielen Jahren gelebte Wirklichkeit ist, hat in den vergangenen zwei Jahren auch in Wien vermehrt Einzug gehalten: der Trend zur Nutzung von flexiblen und servicierten Büroflächen. In Europa – so das Ergebnis des aktuellen CBRE Occupier Survey 2018 – liegt der Anteil von Unternehmen, die „teilweise oder zu einem beträchtlichen Teil“ flexible und servicierte Büroflächen mieten würden, derzeit bei 30%. Dieser Anteil wird - gemäß der Umfrage - in den nächsten 3 Jahren auf 45% ansteigen.

Bei flexiblen und servicierten Flächen – oft auch Business Center genannt - stellt der Betreiber eine voll ausgestattete, sofort benutzbare und unterschiedlich große Arbeitsumgebung für variable, z.T. auch sehr kurze, Zeiträume zur Verfügung. Ein innovatives und sehr beliebtes flexibles Büronutzungskonzept sind die sogenannten Co-Working Spaces, die sich auch in Wien wachsender Nachfrage erfreuen – vor allem bei Start-Ups und EPUs. Wer eine Mitgliedschaft in einem Co-Working Space erworben hat, kann auf eine funktionierende, mit anderen Office-Nutzern gesharte Büro-Infrastruktur zurückgreifen und gleichzeitig von den Vernetzungsmöglichkeiten profitieren, die sich in der Co-Working Community ergeben.



Wachstum bei Vermietungen an Anbieter flexibler servicierter Büroflächen

Ein deutliches Plus zeigt sich bei den Vermietungen von flexiblen Büroflächen in Wien. So liegt die Vermietungsleistung im ersten Halbjahr 2018 deutlich über den Vergleichswerten der vergangenen Jahre. Knapp 15.000 m² wurden von Januar bis Juni 2018 vermietet, das entspricht ca. 12% der Gesamtvermietungsleistung in Wien in diesem Zeitraum (insgesamt wurden ca. 123.000 m² Büroflächen im ersten Halbjahr vermietet). Da sich die Anbieter von flexiblen servicierten Büroflächen auf bevorzugte Bürolagen konzentrieren, liegen die Mieten dafür auch über dem Durchschnitt – zurzeit bei ca. 17 Euro/m²/Monat.



Bestand an flexiblen servicierten Büroflächen steigt um mehr als 30%

Mit der Eröffnung des Spaces Orbi Tower im Juni 2018 sowie weiterer angekündigter Neueröffnungen von flexiblen servicierten Bürokonzepten wird der Gesamtbestand bis zum Frühjahr 2019 auf etwa 80.000m² anwachsen. Dies bedeutet ein Plus von ca. 30% innerhalb eines Jahres. Das stärkste Flächenwachstum ist auf Anbieter von Co-Working-Flächen zurückzuführen, die das Angebotsspektrum am Wiener Büromarkt mit international bereits erprobten Konzepten erweitern. Neben den Markteintritten von „Spaces“ im Orbi Tower im Juni und „Talent Garden“ im 9. Bezirk im Herbst 2018 wird Anfang nächsten Jahres ein weiterer „Spaces“ Standort am Hauptbahnhof eröffnet. Aber auch der Marktführer im Bereich der klassischen Business Center, Regus ist mit neuen Standorten in Wien weiter auf Expansionskurs.



Die bevorzugten Lagen in Wien sind der 1., 3., 10. sowie der 7. Bezirk. Jeder der Standorte bietet unterschiedliche Vorzüge: im 1. und 3. Bezirk zählen die gute Erreichbarkeit und zentrale Lage, im 10. Bezirk ist vor allem die hohe Flächenverfügbarkeit attraktiv, während im 7. Bezirk, wo bisher primär lokale Co-Working Anbieter aktiv sind, die kreative Atmosphäre geschätzt wird.



„Der Anteil der flexibel genutzten Büroflächen wird in Wien weiter steigen. Dieser Trend ist auch darauf zurückzuführen, dass traditionelle Unternehmen diese Flächen als kurzfristige Zusatzflächen für Wachstum oder befristete Projekte nutzen, um den Projektteams ‚Tapetenwechsel‘ sowie ein kreatives Arbeitsumfeld zu verschaffen“, so Martin Pongratz, Head of Workplace Consulting CBRE Austria + CEE.