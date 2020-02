Co-Working-Anbieter mietet 2.000 m² in Düsseldorf

​Union Investment hat in ihrer Büroimmobilie H19 eine Fläche von rund 2.000 m² an Plaza Cubes vermietet, die damit ihre erste deutsche Niederlassung eröffnen. Das Unternehmen wurde 2006 in der Türkei gegründet und ist Anbieter von flexiblen Arbeitsplatz- und Co-Working-Space-Lösungen mit einer Vielzahl von Bürokonfigurationen.

