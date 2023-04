Co-Worker Techspace sichert sich Standort in Kreuzberg

Der Londoner Coworking-Anbieter Techspace hat sich seinen dritten Standort in der Hauptstadt gesichert: Zielstandort ist das Büroprojekt in der Dieffenbachstraße 33 in Kreuzberg.

Für Techspace ist die Dieffenbachstraße 33 der dritte Standort mit Shared Offices für wachstumsstarke und technologieorientierte Unternehmen in Berlin. Die Vorbereitung der Bauarbeiten ist schon in vollem Gange. Das Bürogebäude wird von der Berliner Projektentwicklungsgesellschaft Incept realisiert. Es verfügt über eine Gesamtmietfläche von 4.500 m². Das U-förmige Hauptgebäude wurde Ende des 19. Jahrhunderts errichtet und ist einer der letzten verbliebenen Gewerbehöfe im beliebten Graefekiez. Die Planung für das grundlegende Refurbishment des Gebäudes basiert auf einem Entwurf des Berliner Architekten Julian Breinersdorfer. Die Eröffnung des Gebäudes ist für Anfang 2025 geplant. Die Vermittlung des Mietvertrages erfolgte durch JLL.