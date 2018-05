CMS begleitet Stadt Frankfurt bei Wiederaufbau der Frankfurter Altstadt

Nach zehnjähriger Planungs- und Bauzeit wurde die „Neue“ Frankfurter Altstadt am 9. Mai 2018 durch die mit dem Wiederaufbau beauftragte DomRömer GmbH offiziell eröffnet und der Öffentlichkeit übergeben. Auf den historischen Parzellen der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Altstadt sind 35 Häuser, davon 15 Rekonstruktionen und 20 Neubauten, entstanden. Die Baukosten liegen bei rund 200 Millionen Euro.

.

Ein CMS-Team unter der Federführung von Dr. Jakob Steiff und Dr. Katja Küpper hat die DomRömer GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Frankfurt am Main, von Beginn der Planungsphase an umfassend vergabe- und baurechtlich beraten und dabei mehr als 120 EU-weite Vergabeverfahren abgewickelt. Die Beratung umfasste insbesondere die rechtliche Betreuung der Architektenwettbewerbe, die vergabe- und vertragsrechtliche Beratung bei sämtlichen Planer- und Bauvergaben, die Vertretung des Auftraggebers in Nachprüfungsverfahren und die Beratung im öffentlichen Baurecht. In der fünfjährigen Ausführungsphase mit über 200 beteiligten Fachfirmen gewährleistete CMS die erfolgreiche baurechtliche Betreuung und rechtssichere Abwicklung des Vorhabens. Ergänzend hat CMS fach- und standortübergreifend im Urheberrecht, Steuerrecht sowie im Hinblick auf insolvente Baufirmen im Insolvenzrecht beraten. Das Team um Dr. Jakob Steiff berät die Stadt Frankfurt laufend bei ihren Großprojekten. So zuletzt beim Investorenauswahlverfahren zum Bau und Betrieb einer Multifunktionsarena, der Neuvergabe der Werberechte sowie zum Neubau der DFB-Fußballakademie.



Baubeginn des DomRömer-Quartiers war im Jahr 2014. Die Baufertigstellung erfolgte Anfang 2018. Das Planungsgebiet erstreckt sich über rund 7.000 m² im Zentrum der Stadt zwischen Dom und Römer. In den Häusern sind rund 80 Wohnungen sowie 30 Gewerbeflächen für hochwertige Geschäfte und Gastronomie entstanden, bei deren Veräußerung an Privateigentümer auf Basis eines strukturierten Zuteilungsverfahrens CMS ebenfalls beraten hat. Ab Juni beziehen die ersten Bewohner ihr neues Zuhause. Parallel dazu erfolgt der Innenausbau der Laden- und Gastronomieflächen.



Die DomRömer GmbH ist als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Frankfurt am Main zuständig für die Entwicklung, Planung und Realisierung des DomRömer-Quartiers. Auch die Vermarktung und der Verkauf der neu entstandenen Häuser und Wohnungen erfolgte durch die DomRömer GmbH. Künftig soll die Gesellschaft in der Funktion eines Quartiersmanagers fortbestehen.