CMA leitet Untersuchung gegen Hilton, IHG und Marriott ein

Die britische Wettbewerbsbehörde prüft, ob drei Hotelkonzerne über die Analyseplattform STR wettbewerbssensible Preisinformationen ausgetauscht haben. Alle Beteiligten kooperieren.

.

Die britische Competition and Markets Authority (CMA) hat am 2. März 2026 eine formelle Untersuchung gegen die drei Hotelkonzerne Hilton, IHG Hotels & Resorts und Marriott International sowie gegen den Datenanbieter CoStar Group eingeleitet. Im Zentrum der Prüfung steht die Frage, ob die Unternehmen über das Hoteldaten-Analysetool STR – eine Tochtergesellschaft von CoStar – wettbewerbssensible Preis- und Geschäftsinformationen miteinander ausgetauscht haben.



STR aggregiert Daten von rund 90.000 Hotels mit insgesamt 11,8 Millionen Zimmern in mehr als 190 Ländern und stellt der Hotelbranche damit Benchmarking- und Marktanalysen zur Verfügung. Die drei untersuchten Konzerne betreiben zusammen mehr als 25.000 Hotels weltweit.



Die CMA betont, dass die Nutzung von Datenanalysetools grundsätzlich legitim und wettbewerbsfördernd sein kann – etwa durch schnellere Preisanpassungen an Angebot und Nachfrage sowie durch Effizienzgewinne. Problematisch werde es jedoch, wenn Wettbewerber über solche Tools wettbewerbssensible Informationen austauschen. Die Behörde erklärt: „Wenn konkurrierende Unternehmen wettbewerbssensible Informationen austauschen - auch ueber einen Drittanbieter von Datenanalysen - verringert dies die Unsicherheit, die konkurrierende Unternehmen normalerweise ueber das Verhalten der jeweils anderen haben.“



Dies könne im Ergebnis dazu führen, dass Unternehmen ihre Preise koordinieren oder das Wettbewerbsverhalten der Konkurrenz antizipieren – was zu höheren Preisen für Verbraucher führen und den Wettbewerb insgesamt abschwächen könnte.



Die CMA weist ausdrücklich daraufhin, dass die Einleitung einer Untersuchung keinerlei Rückschlüsse auf ein tatsächliches Fehlverhalten zulässt. Es könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Annahmen darüber getroffen werden, ob das Wettbewerbsrecht tatsächlich verletzt wurde. Dies seit Gegenstand der laufenden Prüfung. Es handele sich bisher lediglich um eine Verdachtsuntersuchung auf Basis der verfügbaren Informationen.



Alle vier betroffenen Unternehmen haben sich kooperativ gezeigt: IHG Hotels & Resorts bestätigte die Benachrichtigung und erklärte, vollumfänglich mit der CMA kooperieren zu wollen. Dem schloss sich auch Hilton an. Marriott International hat sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht öffentlich geäußert. Der Datenanalyst CoStar bestätigte ebenfalls die Kooperation mit der CMA, zeigte sich jedoch überrascht über das Interesse der Behörde. Der Konzern betonte, dass STR eine seit Jahrzehnten branchenübliche Benchmarking-Plattform sei, die von Unternehmen und staatlichen Stellen gleichermaßen genutzt werde.



Die Anfangsphase der Untersuchung ist auf sechs Monate angelegt und soll voraussichtlich bis August 2026 andauern. In dieser Zeit sammelt die CMA Informationen und prüft die Sachlage. Sollte die Behörde zu der vorläufigen Einschätzung gelangen, dass Wettbewerbsrecht verletzt wurde, kann sie eine sogenannte Statement of Objections – eine Art Beschwerdepunkteschrift – herausgeben. Erst dann beginnt das förmliche Verfahren.



Die CMA-Untersuchung ist nicht der erste Vorfall dieser Art. In den USA war CoStars-Tochter STR und mehreren Hotelketten – darunter ebenfalls Marriott, Hilton und IHG – Gegenstand einer zivilrechtlichen Sammelklage, die im Februar 2024 eingereicht worden war. Die Kläger warfen den Beteiligten vor, Preisinformationen unrechtmäßig ausgetauscht zu haben. Im August 2025 wurde die Klage jedoch abgewiesen, da die Kläger keine ausreichenden Beweise für eine illegale Preisabsprache vorlegen konnten.